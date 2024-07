Candidatul republican la președinție Donald Trump va incerca sa le arate alegatorilor ca noua sa rivala, vicepreședinta Kamala Harris, iși pune amprenta pe doua probleme pe care se bazeaza pentru victoria din noiembrie: imigrația și costul vieții. Potrivit Reuters, surse din cadrul campaniei lui Trump au declarat ca aceasta o va prezenta pe Harris, probabil […] The post Campania lui Trump se concentreaza pe o noua rivala: Kamala Harris. Doua linii de atac first appeared on Ziarul National .