Campania lui Ponta, organizată de firmele lui Ghiță. DOVADA că afaceristul a plătit cheltuielile In urma unui raport ANAF de 500 de pagini obținut de jurnaliștii noștri, in redacție au ajuns toate datele care il ingroapa pe milionarul fugar. Ghița s-a folosit de firma unui apropiat, Federal Media Partner, din Ploiești, prin care au fost rulate milioane de euro, multe primite sub forma de imprumut chiar de la una dintre companiile care i-au adus venituri fabuloase deputatului fugar: Asesoft. In schema a intrat și alta societate, 360 Revolution, inființata tot de Sebastian Ghița. Federal Media Partner a incheiat astfel mai multe contracte cu 360 Revolution, care s-a ocupat de evenimentele importante… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

