Stiri pe aceeasi tema

- iMapp Bucharest - unul dintre cele mai importante evenimente de video mapping din lume, organizat de Creart - a fost declarat castigator al categoriei "AV IN ACTION", intr-o ceremonie virtuala online, vineri, la AV AWARDS din Londra. Potrivit unui comunicat de presa, campania internationala…

- Cristina Ich, 33 de ani, face senzație in social media: fostul model internațional a fost votata pe primul loc la categoria cel mai bun influencer roman pe anul 2020. Iubita lui Alex Pițurca va primi premiul „Romanian Social Media Star of 2020” in cadrul galei E! People’s Choice Awards. Ea le-a surclasat…

- Drama „Sun Children/ Khorshid”, premiata anul acesta la Festivalul de la Venetia, este propunerea Iranului pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2021 si este al saselea film al lui Majid Majidi care este ales sa reprezinte tara la premiile Academiei…

- ​Regizoarea Carmen Lidia Vidu a caștigat Premiul Female Award pentru scurtmetrajul documentar-animat „My Romanian Diary” oferit de orașul Karlsruhe in cadrul festivalului independent Days|Filmfest, informeaza...

- CE TRIST! Imaginea de-a dreptul cutremuratoare care surprinde turme de elefanți cautand mancare intr-un… munte de gunoaie a caștigat PREMIUL I la concursul de fotografie al Societații Regale de Biologie. Tema competiției a fost „Lumea noastra se schimba”, iar fotograful a caștigat 1000 de lire sterline.

- Portofoliul de aprecieri ale Moldova Agroindbank este completat și in acest an de sistemul international de plata Mastercard, care, pentru realizarile din 2019, a desemnat MAIB banca „Leader in Acquiring” din Moldova.

- Vinul Rezerva Familiei Sauvignon Blanc 2009 de la Crama Girboiu a fost singurul din Romania care a primit Marea Medalie de Aur la cea mai importanta competiție internaționala de vinuri, Concours Mondial de Bruxelles 2020, informeaza site-ul oficial al competiției. Marea Medalie de Aur este cea mai importanta…

- ​Un startup tech din Marea Britanie, care are și un programator român printre fondatori și care a obținut investiții de circa 60 de milioane de dolari, a primit, zilele trecute, un premiu internațional pentru realizari în domeniul inteligenței artificiale. Citește mai departe și…