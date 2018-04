Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Ghizilor din Bucovina (Bucovina Guides), cu sprijinul Ocolului Silvic Pojorata, organizeaza sambata, 21 aprilie 2018, o noua ediție a campaniei de reimpadurire „Hai la inverzit".„Ne aflam deja la a opta actiune de acest gen in cadrul proiectului . ...

- Marți, 03.04.2018, TLDE Vrancea a desfașurat acțiunea "Nu trebuie sa fii medic pentru a salva o viața", acțiune la care s-au alaturat și seniori, membri ai Biroului Executiv Județean și Municipal ALDE VRANCEA. Conform statisticilor, doar 2% dintre romani au ales sa doneze sange. Campania…

- Asociatia ,,Zambete in Bucovina" deruleaza campania „Oferim zambete - in cosul de Paste", campanie care se adreseaza in special copiilor nevoiasi si batranilor singuri. Organizatorii propun ca cei care vor sa faca un bine acum, in prag de Inviere, cei care vor sa bucure un copil ...

- Rezultatele analizelor medicale efectuate in cadrul primelor doua ediții ale campaniei de "Prevenire si Diagnosticare Precoce a Cancerului de Col Uterin" arata ca 30 de paciente dintr-un numar total de 85, supuse testului Babes-Papanicolau, au probleme serioase de sanatate. Probele medicale au fost…

- Primaria Municipiului Dej a demarat acțiunea de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public. In cursul zilei de astazi, 27 martie, au fost ridicate autoturisme din diferite zone ale municipiului. In prealabil Poliția Locala a trimis somații proprietarilor mașinilor abandonate cu privire la faptul…

- Acțiunea ”Sa fim mai buni, sa fim solidari cu semenii noștri”, demarata de TSD Maramureș inca din luna noiembrie a anului trecut continua, in 2018, in intreg județul. Astfel, dupa familiile care au fost vizitate pe Valea Vaserului, in Baia Mare, in Cicirlau și in Seini, a venit randul altor doua familii…

- Aleșii locali ai Cugirului au aprobat recent, proiectul de hotarare al administrației locale intitulat ”Campania –Curǎtenia de primǎvarǎ in Orasul Cugir – 2018”, care urmeaza sa se desfașoare in perioada 1 martie – 30 martie a.c. Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului…