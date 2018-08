Stiri pe aceeasi tema

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi si va continua in urmatoarele doua saptamani cu o caravana care va parcurge 12 judete pentru atingerea tintei de 500.000 de semnaturi, a declarat presedintele USR, deputatul Dan Barna. "In momentul…

- Dupa ce saptamana trecuta au iesit in strada actorii pentru a-si arata sustinerea fata de campania #Fara Penali, acum a venit randul scriitorilor si artistilor plastici. Printre actorii care s-au adunat miercuri, pe 25 iulie, in Piata Unirii din Iasi, acolo unde se strang semnaturi pentru campania „Fara…

- Campania de strangere de semnaturi pentru inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”, continua in Dambovița,vineri, 27 iulie, și sambata, 28 Post-ul Vineri și sambata, acțiuni pentru strangere de semnaturi”Fara penali”, in mai multe localitați ale județului apare prima data in Gazeta…

- „Noaptea ca hoții. Deși avem aprobare pentru amplasarea cortului #FaraPenali la intrarea in parcul IOR, deși ieri la ora 22 cortul inca era la la locul lui și iși facea datoria, fiind coada la semnaturi, astazi in zori, ca prin minune...cortul a devenit invizibil. Poliția locala care de atatea ori ne-a…

- 320.000 de semnaturi, dintre cele 500.000 necesare au fost sranse in cadrul campaniei „#FaraPenali in functii publice”, sustine liderul USR Dan Barna, potrivit caruia judetele in care au fost adunate cele mai putine sunt cele din sudul tarii.

- Incepand de astazi si pana duminica, 17.06.2018, reprezentantii USR Constanta vor fi prezenti in Portul Tomis din Constanta, unde continua campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice ldquo;. Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publiceldquo;,…

- Deputatul USR Cristian Seidler, secretar al Camerei Deputatilor, vorbeste, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre campania „Fara penali in functii publice“, negocierile pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila si relatia cu formatiunea condusa de Dacian Ciolos.