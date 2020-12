Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare de duminica, 6 decembrie, inceputa pe data de 6 noiembrie 2020, s-a incheiat astazi, la ora 7:00. La fel ca la alegerile locale, campania electorala pentru scrutinul parlamentar s-a desfasurat in conditii stricte, impuse de starea de alerta de pe teritoriul…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare se incheie sambata, la ora 7:00. Potrivit Legii pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua votarii si se incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, scrie News.ro. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale in spatiul…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania se va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

- Mai mult de 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14:30, au fost depuse 30.069 de cereri, informeaza Agerpres. Romanii din diaspora mai au la dispoziției…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut luni ca autoritatile trateaza cu "dubla masura" criza sanitara, referindu-se astfel la inchiderea scolilor, precum si la "dorinta PNL si a presedintelui Iohannis de a tine alegerile parlamentare". "Atributul amanarii alegerilor nu este al PSD. Eu…

- Pe timpul campaniei electorale au fost constatate 327 de contravenții, fiind aplicate 167 de amenzi in valoare de peste 114 mii de lei și 160 de avertismente scrise, potrivit oficialilor MAI, anunța MEDIAFAX.„Așa cum știți, și pe timpul campaniei electorale, care se incheie oficial maine la…

- Guvernul Romaniei a stabilit in ședința din 3 septembrie ca data alegerilor parlamentare sa fie 6 decembrie, iar Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat astazi, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central.UPDATE Ora 17:20 In urma tragerii la sorți,…