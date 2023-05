Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua saptamani, 1000 de jandarmi de la nivel național, inclusiv din județul Dambovița s-au mobilizat și au donat aproximativ 500 de litri de sange pentru spitalele din toata țara. Intr-o perioada in care sistemul medical are nevoie de noi toți, am ințeles ca fiecare gest, oricat de mic,…

- Campania de donare de sange continua la Bucuresti și in toata țara. Jandarmii și Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale participa de azi la ediția din acest an a campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața!", desfașurata de Patriarhia Romana și Jandarmeria Romana.

- CAMPANIE UMANITARA… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. In luna aprilie, Jandarmeria Romana, in parteneriat cu Patriarhia Romana, desfașoara campania „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. Astfel, in aceasta perioada, 20 de jandarmi vasluieni s-au prezentat la…

- Campania „Doneaza sange, salveaza o viața!” inițiata de Patriarhia Romana alaturi de Jandarmeria Romana, continua. Jandarmii maramureșeni s-au alaturat acestei inițiative, in semn de solidaritate fața de cei care așteapta ajutor, prin donare de sange. „Trebuie sa conștientizam faptul ca nu e nevoie…

- Cu ocazia implinirii a 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, se desfașoara mai multe activitați. Astazi, 31 martie, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alba și in cadrul parteneriatului “Doneaza sange, salveaza o viața”…

- La data de 3 aprilie sarbatorim Ziua Jandarmeriei Romane. Si anul acesta marcam aceasta zi prin gestul umanitar de a dona sange pentru semenii aflati in nevoie. Astfel, in perioada 27-28 martie a.c., peste 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud s-au prezentat…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…

- Uniți pentru viața, studenții ortodocși din toata țara doneaza sange: „Este un moment prielnic de a ne arata iubirea” „Uniți pentru viața” este genericul sub care Asociația Studenților Creștin – Ortodocși Romani (ASCOR) demareaza o noua campanie de donare de sange la nivel național, noteaza basilica.ro.…