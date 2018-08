Stiri pe aceeasi tema

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat lansarea unei campanii in vederea susținerii activitații sportivului covasnean Ciprian Anton. Campania a pornit in data de 16 august și vizeaza colectarea de fonduri pentru participarea lui Ciprian Anton la patru turnee internaționale din…

- La doar cateva zile de la lansarea inscrierilor, locurile la „Academia de vara a bibliotecarilor cicliști” s-au și ocupat, a informat bibliotecarul Kiss Laszlo, unul dintre coordonatorii evenimentului. Inițiata și organizata de un grup de bibliotecari din Romania, cu sprijinul ANBPR (Asociația Naționala…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat ieri lansarea unei campanii de strangere de fonduri, alimente și alte obiecte, in sprijinul persoanelor din Bacel si Lunca Marcusului, afectate de inundațiile recente. Fenomenele hidro-meteorologice de la finele saptamanii trecute au provocat…

- Zeci de tineri cu dizabilitați motorii, participa zilele acestea la tabara malteza organizata in apropierea localitații covasnene Valcele. Tabara, manifestare cu tradiție, este derulata de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), in stransa colaborare cu filiala din Sfantu…

- Corul Barbatesc „Voievozii Munților” din Valcele, care și-a prezentat, recent, primul CD cu piese patriotice și folclorice, este invitat sa il lanseze sambata, in cadrul unei emisiuni televizate. „Sambata, 7 iulie, suntem invitați la București, la postul Romania TV, unde vom lansa, in direct, CD-ul…

- Corul barbatesc „Voievozii Munților” din Valcele intenționeaza sa lanseze in acest sfarșit de saptamana primul CD, fiind dedicat Centenarului Marii Uniri. Albumul intitulat „Cantecele Romaniei Mari”, cuprinde 12 piese patriotice și de suflet romanesc, dintre care doua poarta semnatura preotului Vasile…

- Inceputa in cursul lunii martie, campania de vaccinare a efectivelor de pasari din gospodarii se apropie de final. Prin aceasta se urmarește prevenirea izbucnirii unor epidemii, care ar putea fi dezastruoase pentru deținatorii de pasari de curte. Pseudopesta aviara, boala Newcastle, sau ciuma pasarilor…