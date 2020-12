Campania de vaccinare se extinde. Județul în care se vaccinează astăzi prima persoană Campania de vaccinare anti-Covid incepe miercuri și in județul Dolj. La nivel județean au fost inființate 13 centre de vaccinare. Subprefectul Daniela Dobrin spune ca Dolj a primit in total 195 de flacoane cu vaccinuri cu 975 de doze. „Flacoanele sunt ridicate de DSP, care le portioneaza in doze pentru fiecare unitate spitaliceasca in parte in functie de necesarul pe care l-a transmis pentru zilele de vaccinare, astfel incat sa consumam toate cele 975 de doze. In aceasta faza, in fiecare centru infiintat in cadrul fiecarui spital va fi imunizat personalul propriu din unitatile spitalicesti, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

