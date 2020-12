Stiri pe aceeasi tema

- F. Cițu: Romania va primi saptamanal 140.000 de doze de vaccin anti-Covid Participarea premierului Florin Cîțu la sosirea primului lot de doze de vaccin împotriva COVID-19 la Institutul Cantacuzino, Centrul Național de Depozitare. Foto: gov.ro. Campania de vaccinare începe…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata dimineata, la Institutul Cantacuzino, din Capitala, unde au fost aduse primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, ca duminica, 27 decembrie, va incepe campania de vaccinare oficiala, in Romania, iar serul produs de Pfizer / BioNtech este oferit gratuit…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, le-a spus, miercuri, parlamentarilor care l-au huiduit pe Florin Cițu la inceputul discursului din ședința de plen reunit sa mearga pe stadion: „Sa fim civilizați, sa respectam șapte ani de acasa și bunul simț”. Aluzia cu stadionul trebuie vazuta și in…

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie, alaturi de celelalte state UE, primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19, afirma autoritatile. Potrivit coordonatorului campaniei…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat astazi ca Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare. „Daca vom avea 60-70% din populație imunizata, putem asigura inceputul sfarșitului…

- Voiculescu a participat marti la o conferința de presa in care USR-PLUS a prezentat viziunea asupra masurilor adoptate de guvern si sustine ca inchiderea piețelor și a școlilor nu au fundamentare științifica. "Suntem cu toții pe un munte, suntem pe o sanie, iar cei care conduc sania sunt mai…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…

