Campania de vaccinare în România: 10.000 de persoane imunizate în ultimele 24 de ore Ultimele date ale CNCAV arata ca peste 30.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore cu prima doza și alte 10.000 cu ambele doze. Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00. GCS arata ca au fost inregistrate 24 de reacții adverse. Acestea sunt in curs de investigare. The post Campania de vaccinare in Romania: 10.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 16.101 persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 354 de persoane.

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…