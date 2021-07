In ultimele 24 de ore, in Romania au fost administrate 8.063 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson. Dintre acestea, 4.591 reprezinta prima doza si 3.472 doza a doua, potrivit unui comunicat transmis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost administrate peste 9 milioane de doze. De la debutul campaniei de vaccinare, s-au inregistrat 16.727 de reactii adverse la vaccinurile anti-COVID, 1.794 de tip local si 14.933 de tip general. The post Campania de vaccinare: Cați romani…