Campania de vaccinare: Câte persoane s-au imunizat în ultimele 24 de ore Numarul cazurilor de infectare crește ingrijorator, de la o zi la alta, in timp ce campania de vaccinare a stagnat. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 10.413 de persoane, dintre care 7.487 cu prima doza, iar 2.926 cu a doua doza. In total, de la debutul campaniei de vaccinare s-au imunizat cu prima doza 5.335.717 de persoane, iar numarul celor care s-au imunizat cu schema completa este de 5.221.105. The post Campania de vaccinare: Cate persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

