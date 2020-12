Campania de vaccinare anti-COVID19 incepe astazi in Romania.

Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” este Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2, informeaza Mediafax.…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung astazi in țara pe la Vama Nadlac 2 in jurul orei 12.00. Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania. Acțiunile care marcheaza Zilele europene ale vaccinarii in Romania se desfașoara in perioada 25-27 decembrie. Ele vor…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca vaccinarea in masa va incepe anul viitor, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a explicat mai in detaliu campania de anul viitor. Horatiu Moldovan a declarat ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va…