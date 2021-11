Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate 97 093 de persoane, din care 23 112 cu prima doza. 48 866 cu a doua doza și 25 115 cu a treia doza. The post Campania de vaccinare anti-Covid: 97 093 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .