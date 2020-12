Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns sambata dimineata la depozitul de la Institutul Cantacuzino, din Capitala, unde au fost prezenti prim-ministrul Citu, seful DSU Raed Arafat, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si ministrul…

- Primele 10.000 de doze din vaccinul Pfizer impotriva coronaviruslui au ajuns in Romania, chiar in ziua de Craciun. Masina cu dozele a intrat in Romania, la orele amiezii, prin Vama Nadlac din judetul Arad. Duminica, 27 decembrie, incepe oficial campania de vaccinare in intreaga Uniune Europeana. In…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam...

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica, potrivit unei postari pe o rețea de socializare.

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti sambata dimineata, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.