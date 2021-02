Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atras numeroase critici din cauza faptului ca au fost prelungite estimarile facute pentru momentul in care țara va reveni la normal. Israelul a luat decizia sa prelungeasca izolarea impotriva Covid-19 pentru inca cinci saptamani. Conform Reuters, noile tulpini…

- Vaccinul anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech a fost autorizat pentru utilizare in Australia, primele doze urmand a fi administrate la sfarsitul lunii viitoare, scrie agerpres .Administratia pentru Produse Terapeutice a emis o autorizatie provizorie pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, dupa ce a ajuns la concluzia…

- Israelul va suspenda incepand de luni traficul aerian international de pasageri, masura luata pentru a preveni intrarea in tara a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 descoperite recent. „Cu rare exceptii, inchidem ermetic spatiul aerian pentru a preveni…

- Israelul, țara cu cea mai ridicata rata de vaccinare din lume, vrea sa accelereze și mai mult ritmul campaniei de imunizare. Aproximativ un sfert din israelieni au fost vaccinați, pana acum, populația fiind de circa 9 milioane oameni. In jur de 150.000 de oameni pe zi au fost vaccinați impotriva coronavirusului…

- Israelul, țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare anti-coronavirus, autorizeaza acum utilizarea unui al doilea ser. Israel a autorizat utilizarea vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de compania americana Moderna. Israelul devine astfel prima tara din afara Americii de Nord care da unda…

- Campania de vaccinare merge in ritm de melc, dar autoritațile par ca vor sa transmita alt mesaj. Iata ce spun cifrele de mai jos. In Romania, pana duminica seara, au fost vaccinate impotriva COVID-19, in total, 13.596 de persoane, dintre care 354 de persoane in ultimele 24 de ore. Dar duminica autoritațile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dorit sa faca acest lucru pentru a servi drept exemplu și pentru a descuraja scepticismul impotriva vaccinului. Ministrul Sanatații al Israelului, Yuli Edelstein, a fost al doilea israelian vaccinat. Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost aprobat saptamana trecuta…