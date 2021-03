Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada "lumina de la capatul tunelului", in pofida celui de-al "treilea val" al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, relateaza AFP. "Avem acum 52 de uzine care lucreaza 24 de ore din 24, sapte zile din sapte in Europa pentru a produce" vaccinuri impotriva COVID-19, a subliniat comisarul european, in cadrul emisiunii Grand jury difuzate pe posturile RTL-Le Figaro-LCI. "Avem capacitatea de a produce si livra pentru…