- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, ca 60-70% dintre romani trebuie sa se imunizeze pentru ca viata tuturor sa revina la normal. Raluca Turcan i-a rugat pe oameni sa se gandeasca ca in cazul in care in jur de 70 la suta din populatie nu se va vaccina, atunci riscul nu a trecut si…

- Mihaela Anghel, este prima persoana vaccinata in cadrul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, asistenta medicala generalista (Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”), membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient…

- Raed Arafat, secretar de stat, a declarat astazi, dupa ce cele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid au ajuns in Romania, faptul ca nu exista discuții pentru a impune noi masuri sanitare suplimentare, insa indeamna populația la respectarea restricțiilor existente, deoarece acestea combat raspandirea chiar…

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii. Alte 597 de spatii, in afara unitatilor sanitare, au fost stabilite pentru pentru etapele de vaccinare…

- Initial 80 de voluntari vor fi testați, iar numarul va fi extins pana la 960 de persoane in luna decembrie. Daca testele se vor desfasura cu succes, o a treia etapa, la care vor participa 30.000 de voluntari, este programata pentru aprilie-mai. Citește și: Seful OMS intra in izolare. E suspect…

- Daca apare un vaccin impotriva noului coronavirus, 52% dintre romani declara ca s-ar vaccina, conform unui studiu. In schimb, 20% dintre romani au declarat ca le-a fost afectata negativ increderea in vaccinare de pandemia COVID-19.67% dintre respondenții studiului realizat in septembrie de…