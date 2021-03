Stiri pe aceeasi tema

- Doar circa 4.000 din cele peste un milion de teste destinate școlilor și distribuite Direcțiilor de Sanatate Publica din țara au fost utilizate pana acum, la trei saptamani de la reluarea cursurilor in Romania, a anunțat duminica ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Din informațiile pe care le avem…

- Peste un milion 100 de mii de teste rapide de depistare a infectiei cu coronavirus au fost distribuite de Ministerul Sanatatii catre directiile judetene de sanatate publica si cea a municipiului Bucuresti. In proporție de peste 66 la suta, aceste teste au ajuns in cabinetele medicale din școli. Au fost…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la Antena 3 , ca testele antigen vor fi distribuite doar in școlile care au cabinete medicale și totodata dispun de personal autorizat. Sorin Cimpeanu a menționat ca in toate celelalte școli nu au de ce sa se distribuie testele antigen, problema…

- Peste 20.000 de teste rapide, antigen, vor fi distribuite in Bistrița-Nasaud, prin Direcția de Sanatate Publica BN, pentru testarea elevilor la școala. Ministerul Sanatații a modificat intre timp formularul pentru parinți, prin care aceștia pot exprima consimțamantul de testare a copilului lor. Documentul…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul prin care vor fi repartizare peste 1,38 milioane de teste rapide, antigen, pentru testarea elevilor, informeaza Edupedu.Documentul prevede ca testele antigen se transfera de spitale, de la Unitați de Primiri Urgențe și de…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca deschiderea scolilor pe data de 8 februarie nu este conditionata de vaccinarea anti-COVID a cadrelor didactice, ci de evolutia epidemiologica, informeaza Agerpres . Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a precizat ca imunizarea personalului…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, susține demersul ministrului educației de redeschidere a școlilor la 8 februarie, precizand pentr Rfi.ro ca scenariul este ”absolut fezabil”. Mai mult, Alexandru Rafila a precizat ca nu exista nici o justificare, chiar și…