- Perioada de inscriere la cursurile organizate in cadrul proiectului ”Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru” se prelungește pana la 30 iunie 2020, anunța Primaria Talmaciu care gestioneaza acest proiect. Absolvenților acestor cursuri le vor fi oferite, in urma unui concurs de proiecte,…

- Lovita de o boala rara, o violonista de 36 de ani din Sfantu Gheorghe a uitat aproape totul, mai puțin muzica. Zsuzsanna Kadar este caștigatoarea show-ului de talente dedicat persoanelor speciale, organizat de catre Fundația United by Music in martie. In cadrul evenimentului ea a impresionat juriul…

- a aprobat joi alocarea a 100.000 de lei in vederea sprijinirii Spitalului municipal din Targu Secuiesc, precum si a 50.000 de lei pentru dotarea cu echipamente si materiale sanitare a spitalelor orasenesti Covasna si Intorsura Buzaului. Presedintele Consiliului Judetean, Tamas Sandor, a declarat ca…

- La sfarșitul lunii martie, Primaria Sfantu Gheorghe, in colaborare cu societatea de salubritate TEGA S.A., a lansat o campanie de colectare a obiectelor pe care locuitorii le-au depozitat de-a lungul timpului in locuinte, garaje sau beciuri, si care nu mai sunt de folos. Zilele petrecute in aceasta…

- Operatorul Iulius Town Timisoara a lansat campania „Donam azi, zambim maine”, prin care pune la dispoziția comunitații o platforma online ce permite oricui sa doneze orice suma. Apelul incurajeaza companiile și persoanele fizice sa contribuie la susținerea celor care fac eforturi pentru a salva vieți.…

- Apelul caritabil este facut de Fundatia Comunitara din Galati si se adreseaza atat persoanelor fizice cat si companiilor. Unitatile medicale din intreaga tara se confrunta cu o criza de materiale sanitare ce necesita ajutorul tuturor romanilor.

- Lucrarile de construire a terminalului Aeroportului International Brasov-Ghimbav vor incepe peste doua saptamani, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. Acesta a precizat ca, dupa ce vineri CJ Brasov a receptionat proiectul tehnic din…