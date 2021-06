Campania de imunizare anti-Covid-19 din România: Se vaccinează sub 50% din capacitatea fluxului Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, spune ca in centre se vaccineaza sub 50% din capacitatea fluxului. „Sunt foarte putine centre care au activitate scazuta, adica intr-un judet sunt circa unu sau doua sau centre care au activitate mica, sunt centre foarte mici. Restul, circa 30% sunt centre care au activitate medie si tocmai de aceea ne dorim optimizarea activitatii”, a explicat acesta. De asemenea, 45% din centrele de vaccinare au activitate medie si scazuta „As vrea sa va spun ca am facut o evaluare cu ajutorul colegilor din CNCAV a activitatii si eficientei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

