- Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, a luat decizia de a se retrage din cursa pentru Casa Alba. Acesta a declarat ca o va susține pe Kamala Harris, iar Trump a oferit o reacție uimitoare: „A fost de departe cel mai prost presedinte din istoria SUA”. Joe Biden și-a anunțat retragerea…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a beneficiat de un sistem de vanzare ilegala a unor bijuterii si articole de lux oferite Braziliei si evaluate la un total de 1,2 milioane de dolari, potrivit unei anchete a politiei.

- Deputatul Catalin Drula a anunțat ca demisioneaza din funcția de președinte al USR și ca renunța sa mai candideze, in anul 2024, la funcția de președinte al Romaniei, drept urmare a rezultatelor dezastruoase pe care USR le-a inregistrat in alegerile locale și europarlamentare de la 9 iunie 2024. La…

- Armata taiwaneza a detectat 45 de avioane chineze in jurul insulei, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, cu mai putin de o saptamana inainte de preluarea mandatului de catre noul presedinte, Lai Ching-te.

- Traian Basescu și-a facut ONG Traian Basescu a decis sa iși incheie activitatea politica de peste 30 de ani cu ultimul sau mandat din Parlamentul European. Totuși, fostul președinte al Romaniei nu este lipsit de activitate, acesta și-a inființat un ONG care ghideaza elevii de liceu care viziteaza Parlamentul…

- Aziz Yildirim candideaza la președinția lui Fenerbahce și a declarat ca, daca va fi ales, il va aduce antrenor pe Jose Mourinho. El susține ca are deja un acord cu tehnicianul portughez. Pe punctul de a pierde din nou titlul in Turcia, iarași in fața lui Galatasaray, Fenerbahce se pregatește de schimbari…