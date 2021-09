Campania antivaccinare atinge un prag NEAȘTEPTAT: poliția a demarat URGNT o anchetă Politia Alba anunța o ancheta dupa ce in doua localitați din județ s-ar fi distribuit reviste cu mesaje anti-vacciniste și referințe la controlul minții prin vaccinare. In urma aparției in spațiul public a unor informații privind distribuirea, pe raza localitaților Geomal și Geoargiu de Sus, a unor broșuri ce conțin mesaje care indeamna cetațenii sa nu se vaccineze, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud s-au sesizat cu privire la posibile fapte de comunicare de informații false. „Cercetarile sunt continuate, pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor imprejurarilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost pornita de Poliția Alba dupa ce in doua localitați din județ s-ar fi distribuit reviste cu mesaje anti-vacciniste și referințe la controlul minții prin vaccinare. In urma aparției in spațiul public a unor informații privind distribuirea, pe raza localitaților Geomal și Geoargiu de Sus,…

- Dupa ce in spațiul public au aparut informații ca in doua sate din Alba au fost distribuite luni, 30 august, de trei persoane necunoscute, o broșura de opt pagini cu știri anti-COVID, care indeamna cetațenii sa nu se vaccineze, polițiștii din Alba au demarat o ancheta, a informat, miercuri, Inspectoratul…

- Politistii din Alba au demarat o ancheta dupa ce in doua sate din judet au fost distribuite, de persoane necunoscute, brosuri ce contin mesaje care indeamna cetatenii sa nu se vaccineze, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit agerpres.ro. Astfel, potrivit…

- SCANDALUL pliantelor anti-vaccinare COVID-19 din Alba: Polițiștii din Aiud s-au sesizat și cerceteaza „cadourile” primite de sateni La data de 31 august 2021, in urma aparției in spațiul public a unor informații privind distribuirea, pe raza localitaților Geomal și Geoagiu de Sus, a unor broșuri ce…

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce soferul unei masini a aruncat un plic cu bani in interiorul altei masini, fiind vazut de un echipaj de Politie aflat in patrulare. In masina a fost gasita suma de 300.000 de euro si aproximativ 45.000 dolari, ambele persoane fiind identificate.…

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce soferul unei masini a aruncat un plic cu bani in interiorul altei masini, fiind vazut de un echipaj de Politie aflat in patrulare. In masina a fost gasita suma de 300.000 de euro si aproximativ 45.000 dolari. Ambele persoane au fost identificate.…

- Zeci de accidente rutiere au fost inscenate in perioada 2009-2015 in județul Gorj de un grup specializat in obținerea de despagubiri de la societațile de asigurari. Unul dintre membri devenise expert in producerea accidentelor. Peste 740.000 de lei a fost prejudiciul creat firmelor de asigurari. Toți…

- Sambata, 5 iunie 2021, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza localitații Șpalnaca, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 ani, din comuna Hoparta, județul Alba. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…