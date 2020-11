Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții echipei de fotbal ”U” Cluj anunța ca mai mulți jucatori, dar și doi membri ai staff-ului au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus.Conform conducerii etse vorba despre 5 jucatori și 2 membri de staff.Aceștia au prezentat simptome specifice ale bolii și au fost trimiși in izolare.”FC…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca doi dintre jucatorii sai sunt incerti pentru meciul din deplasare cu TSKA Sofia, din prima etapa a grupelor Ligii Europa. El a precizat ca spre deosebire de TSKA, CFR Cluj are lotul “foarte subtire”,…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a afirmat, joi, la finalul meciului cu KuPS Kuopio, ca si-ar dori adversari de renume in grupele Europa League, formatia sa demonstrand ca poate face fata oricui la acest nivel. "E o victorie importanta, ne calificam din nou in grupele…

- Suporterii naționalei de fotbal a Romaniei, grupați in ”Uniți sub tricolor”, au emis un comunicat comunicat prin care iși exprima poziția referitor la atitudinea FRF in ceea ce privește situația naturalizarilor și iși exprima deyacordul fața de naturalizarea acestora. "Punctual, este vorba despre…

- Nick Radoi, care traiește acum in America, a fost infectat cu coronavirus in urma cu doar cateva luni, iar perioada a fost crunta pentru acesta. In direct la Antena Stars a marturisit ca a crezut ca nu va mai supraviețui luptei cu virusului. Citeste si: Parintele Calistrat, care recomanda credinciosilor…

- Mario Camora s-a luptat ani la rand cu birocrația din Romania, iar intr-un final a devenit cetațean roman cu acte in regula și poate fi convocat de Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda. Romania are mari probleme in flancul stang al defensivei, iar Camora poate deveni un titular incontestabil pentru…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a devenit oficial cetațean roman.”Fotbalistul nostru a depus astazi juramantul de credința, iar apoi a primit certificatul care il atesta ca fiind cetațean roman”, anunța Campioana Romaniei. Camora declara in 2019 ca el vrea sa se mute definitiv la Cluj. ”Vreau…

- Tehnicianul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic, a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat, duminica, gruparea italiana, relateaza News.ro.Citește și: FOTO Fanii U Cluj, gest emoționant facut in memoria lui Emil Jula: 'Nu iti vom uita devotamentul si fidelitatea. Gabi Jula, te plange…