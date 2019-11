Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat vineri ca, in opinia sa, cele 39 de persoane gasite moarte intr-un camion frigorific in apropiere de Londra sunt de nationalitate vietnameza, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Credem ca victimele sunt vietnamezi si suntem in contact cu guvernul vietnamez", a precizat…

- Politia britanica a informat marti ca a dat in urmarire doi frati originari din Irlanda de Nord in legatura cu moartea celor 39 de migranti gasiti saptamana trecuta intr-un camion, intr-un parc industrial in apropiere de Londra, transmite Reuters. Ronan Hughes, in varsta de 40 de ani, si fratele sau…

- Politia britanica a anuntat luni ca un barbat arestat sambata la Dublin este o persoana relevanta in ancheta privitoare la cazul celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite saptamana trecuta intr-un camion la est de Londra, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''Un barbat arestat de…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Cele 39 de cadavre - inclusiv al unui adolescent - gasite in noaptea de marti sepre miercuri intr-o zona industriala la est de Londra, intr-un TIR al carui sofer a fost arestat, erau cetateni chinezi, potrivit unor informatii divulgate joi de ITV News, relateaza Reuters.