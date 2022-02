Camionetă în flăcări pe A1! Au intervenit pompierii O camioneta s-a facut scum, sambata dimineața, pe Autostrada București – Pitești. Șoferul, care era singur in mașina, a reușit sa iasa la timp, astfel ca nu au fost victime. Pompierii din cadru Detașamentului Bradu au intervenit sambata dimineața cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD in cazul unui […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

