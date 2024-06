Camion răsturnat într-o curte, în urma unui accident în Argeș. A fost rupt un stâlp de electricitate Un accident in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs marți dimineața in județul Argeș. La fașa locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor – cadre medicale și pompieri. O persoana a fost ranita in urma unui accident in care au fost implicate un camion si un autoturism, produs marti, pe DN65, in […] The post Camion rasturnat intr-o curte, in urma unui accident in Argeș. A fost rupt un stalp de electricitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

