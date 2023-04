Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un camion s-a rasturnat intr-un șant din localitatea Bonțida, județul Cluj din cauza ninsorii abundente. Zapada ne-a luat pe toți prin surprindere astazi, iar șoferii trebuie sa fie foarte atenți și sa conduca in condiții de siguranța, deoarece drumul poate fi alunecos și va poate pune viața…

- Accident in localitatea Bonțida! Din primele informații, un camion s-a rasturnat intr-un șanț. Martorii spun ca șoferul ar fi incercat sa-i faca loc altui șofer sa-l depașeasca, dar și drumul in zona este periculos din cauza ninsorii abundente.„Eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Testarea cu…

- Un accident rutier a avut loc ieri, in jurul orei 16:30, pe DJ161 D, in localitatea Nireș. Din primele date s-a constatat ca un tanar in varsta de 19 ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Dej, intr-un viraj la stanga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea…

- Patru elevi de gimnaziu din Neamț vor participa ,din postura din caștigatori ai fazei județene, la faza finala a Concursului Național de Matematica „Olimpiada Satelor din Romania”, care se va desfașura in perioada 11-12 mai, la Cluj. Performerii sunt Ema Andreea Andrici – clasa a V-a la Școala Profesionala…

- „Nu Tremur la Cutremur” se numește Campania Naționala de Informare Preventiva, in care sunt distribuite materiale informative prin intermediul inspectorilor ISU Cluj, precum și cu ajutorul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența. Cele din urma desfașoara, in acest context, mai multe exerciții…

- O femeie de 53 de ani a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost lovita, pe o trecere de pietoni din municipiul Dej, judetul Cluj, de un autoturism condus de un cetatean american, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un copil in varsta de 7 ani a fost lovit de o masina, aseara, pe o trecere de pietoni din Dej, judetul Cluj. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional.

- La data de 13 ianuarie, in jurul orei 16.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un conducator auto, de 55 de ani, din același municipiu, care se deplasa pe strada Clujului, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația…