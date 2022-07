Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren care circula pe DN6, dinspre Caransebeș spre Orșova, s-a rasturnat pe carosabil și blocheaza o banda din drum. Accidentul a survenit pe raza localitatii Armenis. Se preconizeaza reluarea circulației in condiții normale la ora 12, informeaza DRDP Timisoara. Articolul Un TIR s-a rasturnat…

- Traficul a fost oprit, sambata, pe DN 19A, intre localitatile Supuru de Jos si Acas, judetul Satu Mare, ca masura de preventie, dupa ce o autocisterna incarcata cu GPL s-a rasturnat in afara carosabilului. Conducatorul auto a fost ranit usor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doi barbati au murit si alte patru persoane, intre care un copil de patru ani, au fost ranite, marti dimineata, dupa ce o autoutilitara in care se aflau cetateni bulgari s-a izbit de un camion oprit pe DN 56, in localitatea doljeana Basarab. Traficul este restrictionat in urma accidentului.

- Un grav accident de circulație s-a produs marți in județul Dolj. Doua persoane au murit și patru au ajuns la spital dupa ce o autoutilitara a lovit violent un camion. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Traficul rutier este oprit pe DN 1, vineri dimineața, in jurul orei 10.30, din cauza unui accident care s-a produs la kilometrul 355, in dreptul localitații Cunța, in care au fost implicate doua autovehicule (un camion și un autoturism). Din primele date rezulta ca o persoana a fost ranita, transmite…

- Traficul rutier este blocat pe E574, in judetul Olt, intre Bals si Slatina. Un sofer sarb s-a rasturnat cu tirul, la acest moment efectuandu-se operatiuni specifice pentru repunerea pe carosabil a autovehiculului. Soferul este ranit.

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 11 in comuna Aricestii Rahtivani, satul Buda, informeaza ISU PRAHOVA. Soferul unui camion a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat cu autovehicului pe marginea drumului. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale,…

- Autotren pentru transport autoturisme inmatriculat in Ucraina, rasturnat in afara parții carosabile pe DN 2, la limita județelor Vrancea și Bacau. Nu s-au inregistrat victime; cauza probabila – adormirea la volan. Traficul se desfasoara normal. Circulați cu atenție! sursa foto și text: facebook DRDP…