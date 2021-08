Camion incendiat pe DN15 din cauza unei țigări In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00, a avut loc un incendiu la un camion incarcat cu alimente pe DN 15, la ieșire din localitatea Suseni spre localitatea Brancovenești.Au executat misiunea pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin. Incendiul s-a manifestat in spatele cabinei, acesta a fost lichidat in limitele gasite, fara a apuca sa se propage la intreg camionul. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

