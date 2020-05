Camion incendiat în miez de noapte în curtea unei case din Solca In noaptea de luni spre marti, pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocamion, aflat in curtea unei gospodarii din orașul Solca. La sosirea echipajului, ardea generalizat cabina autovehiculului, cu pericol de propagare la intreaga gospodarie. In incendiu au ars elemente […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

