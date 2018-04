Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul rutier a fost reluat luni dupa-amiaza pe DN 7C - Transfagarasan, in zona cetatii Poenari, incendiul de vegetatie fiind stins de catre pompieri pe versantul de munte de langa sosea, iar bolovanii cazuti pe carosabil au fost inlaturati, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Drumul National 68 A care face legatura intre localitatile Ilia si Margina a devenit unul dintre cele mai importante drumuri din Romania, asigurand accesul spre si dinspre autostrada care leaga Romania de Europa. Circulatia pe acest drum este un adevarat cosmar, soseaua aratand ca dupa razboi.

- Accident groaznic pe DN 10 , Buzau-Brașov, la ieșirea din localitatea Satuc, spre Buzau. Doi oameni au ars de vii in mașina in care se aflau dupa ce autoturismul s-a ciocnit cu un altul. Alte doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe Drumul Național 10, la ieșirea din…

- Traficul de marfuri este blocat la Halmeu si Siret Foto: Politia de frontiera. În punctele de trecere a frontierei cu Ucraina Halmeu si Siret traficul de marfuri este blocat din cauza unor probleme tehnice la baza de date a sistemului informatic vamal. În cele doua puncte de trecere…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii. Pe unele artere nationale traficul a fost ingreunat dupa ce mai multe autovehicule au derapat, iar in unele judete mai sunt drumuri cu circulatie ingreunata din cauza inundatiilor. De asemenea, unsprezece…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului. In urma prabusirii pasarelei peste cele 5 linii din statia CF Ploiesti Vest au fost rupte si firele de contact, care asigurau…