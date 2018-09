Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista focare de pesta porcina africana in Timiș și boala nici macar nu se afla la porțile județului. Autoritațile sunt insa pregatite, fac controale și au identificat terenuri pentru neutralizarea porcilor, daca acest lucru va fi necesar. The post Focare de pesta porcina in Satu Mare și Bihor. Amenzi…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, joi, la una dintre cele mai mari ferme de porci din Braila, la Tichilesti, unde sunt aproximativ 35.000 de animale ce vor fi eutanasiate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- BOLI LA INDIGO…Abia s-a mai ameliorat zumzetul provocat de pesta porcina africana, cu zeci de mii de porci sacrificati in mai multe judete din Romania, ca o alta boala mortala ameninta de data aceasta oile si caprele, riscand sa duca in faliment toti crescatorii de oi si capre din judetul Vaslui. Este…

- Potrivit Comisiei Europene, prezenta pestei porcine africane s-a confirmat in alte 5 judete din Romania. Boala se extinde atat de repede, in tara, incat chiar medicii veterinari au ajuns sa-i sfatuiasca pe gospodari sa isi vanda din timp animalele, ca sa nu si le vada masacrate si aruncate in gropi…

- Pesta porcina africana face ravagii in țara. Hunedorenii sunt in alterta dupa ce focare de infecție au aparut și in județul Bihor. In Valea Jiului, autoritațile locale de la Vulcan ii informeaza pe cetațenii din localitate care sunt masurile pe care trebuie sa le ia in cazul in care dețin porci.…

- Hidrologii au emis, marti, mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de inundatii, valabil pe rauri din judetele Salaj, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin si Mehedinti cu depas

- Pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural de azi au fost doua puncte legate de amenintarea pestei porcine. In judetele Constanta, Tulcea, Satu Mare, Ialomita, Braila, Bihor si Salaj au fost inregistrate cazuri, iar ...

- SECURITATE DE GRAD ZERO! Infern, fatalitate, coșmar, asta este pesta porcina africana pentru fermele romanești! O lupta acerba! Nenorocirea s-a extins cu iuțeala de fulger la alte trei județe: Braila, Constanța, dar și Bihor. ANSVSA a avertizat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca pesta porcina africana…