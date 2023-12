”Traficul cu camioane a fost restabilit: fermierii polonezi au pus capat blocadei de la trecerea Medika – Sehni”, a spus serviciul in aplicatia de mesagerie Telegram. Serviciul a citat politia de frontiera poloneza, spunand ca actiunea de protest in fata punctului de trecere a frontierei s-a incheiat duminica la ora 9:30, ora Kievului (0730 GMT). ”Inregistrarea si traversarea camioanelor care intra in Ucraina se efectueaza ca de obicei”, a adaugat acesta. Fermierii polonezi au declarat sambata ca vor suspenda un protest la punctul de trecere cu Ucraina, de duminica, dar soferii de camioane au…