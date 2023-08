Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Titanii șoselelor au ajuns in Alba Iulia. Camioanele tunate vor participa la Truck Tuning Art 2023 Camioanele care vor participa in urmatoarele zile la Truck Tunning Art 2023 și-au facut apariția pe strazile din Alba Iulia, vineri, in jurul orei 18.00. In jur de 200 de camioane au invadat…

- FOTO VIDEO| Truck Tuning Art 2023: Camioanele care vor participa la festival și-au facut apariția in cetatea din Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentului, pe zile FOTO VIDEO| Truck Tuning Art 2023: Camioanele care vor participa la festival și-au facut apariția in cetatea din Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentului,…

- VIDEO: Titanii șoselelor au ajuns in Alba Iulia. Camioanele tunate vor participa la Truck Tuning Art 2023 Camioanele care vor participa in urmatoarele zile la Truck Tunning Art 2023 și-au facut apariția pe strazile din Alba Iulia, vineri, in jurul orei 18.00. In jur de 200 de camioane au invadat strazile…

- Titanii șoselelor scriu istorie in Cetatea din Alba Iulia, in perioada 4-6 august 2023. Festivalul a devenit emblematic și de referința intre evenimentele de profil sub egida Asociației „Truck Tuning Art” și management-ul Grupului Tomiflex, conduse de Tomuța Florin. Propulsat de o pasiune ce poate fi…

- Festivalul a devenit emblematic și de referința intre evenimentele de profil sub egida Asociației „Truck Tuning Art” și management-ul Grupului Tomiflex, conduse de Tomuța Florin. Propulsat de o pasiune ce poate fi considerata un veritabil stil de viața conceptul este un pionier pe nișa incepand cu anul…

- Joi, 6 iulie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut, pe raza municipiului Alba Iulia, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia la data…

- CSM Unirea Alba Iulia continua campania de achiziții in vederea formarii unui lot competitiv pentru ca in stagiunea viitoare sa se atace promovarea in Liga 2 in anul in care clubul va celebra Centenarul, ultimele nume vizate fiind Toni Suciu (ex-Csikszereda Miercurea Ciuc) și Damian Cimpoieșu (fost…

- Profesorii din județul Alba au ieșit in strada in cursul zilei de astazi, 29 mai 2023, intr-un marș de protest pentru a-și face auzite vocile și a atrage atenția asupra problemelor cu care se confrunta in sistemul de invațamant preuniversitar. Potrivit informațiilor furnizate de Carcoana Bogdan Petru,…