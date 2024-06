Camioane jefuite în mers, pradă de peste un milion de euro, în Olanda: „Care dintre românii arestați acum 4 ani au fost eliberați?” Doua camioane au fost jefuite in mers in Olanda și prada depașește un milion de euro, a confirmat poliția, care spune ca acum incearca sa afle daca nu cumva dintre romanii prinși acum patru ani, dupa ce au dat mai multe astfel de lovituri, vreunul a fost eliberat, scrie cotidianul olande De Telegraaf.Este cea mai periculoasa metoda de jaf de marfa: „metoda romaneasca roll over”, in care infractorii jefuiesc camioane pline cu electronice, dintr-o mașina. Dupa ce poliția a arestat banda de romani in 2020, aceste jafuri nu au mai avut loc. Acum, talharii au lovit din nou in Olanda.Compania de asigurari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

