Camioane electrice. Schimbări fundamentale pentru Europa Transformarea flotei de camioane din Uniunea Europeana din modele cu motoare pe baza de motorina in modele electrice sau care functioneaza cu hidrogen ar reduce consumul de petrol cu pana la 11 miliarde de barili pana in 2050, adica echivalentul a doi ani de importuri, informeaza Bloomberg. Europa importa aproximativ 89% din necesarul sau de petrol, iar majoritatea petrolului importat este utilizata la productia de combustibili pentru transport. Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) estimeaza ca in anul 2015 pe drumurile din UE circulau aproximativ 6,2 milioane de camioane. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

