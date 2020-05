La caminul de batrani de la Manastirea Bogdanești au fost confirmate peste 70 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Dintre 124 de batrani care stau in Centrul Social Creștin Bogdanești de pe langa Manastirea Bogdanești, 63 sunt pozitivi, iar dintre cei 25 de ingrijitori, 9 sunt confirmați cu coronavirus. Joi, Grupul de Comunicare Strategica […] The post Caminul de la Manastirea Bogdanești, Suceava – 72 persoane confirmate cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .