Căminul de bătrâni de la Suseni va fi extins pentru a face față cererilor în creștere Caminul de asistența sociala de la Suseni, Gorj, va fi extins. Vor fi aprobați de consilierii județeni indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare/recompartimentare cladire bloc alimentar – Pavilion D din cadrul Complexului de Ingrijire și Asistența Suseni. Practic, spațiul alimentar, unde se prepara pe vremuri hrana pentru persoanele asistate, va fi transformat in saloane pentru beneficiari. Centrul beneficiaza de hrana in regim catering de la o firma de specialitate. Prin urmare, a fost luata decizia extinderii centrului, mai ales ca sunt și liste de așteptate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

