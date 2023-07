Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat luni, la Digi24, ca a ”taiat in carne vie” in scandalul azilelor groazei si, daca va fi cazul, va continua sa faca acest lucru, conform news.ro.„Am taiat in carne vie si, acolo unde vom gasi nereguli, vom continua sa facem lucrul acesta, dar avand…

- Verificarile azilelor de batrani continua in judetul Constanta. Pana la aceasta ora, o singura societate se afla in situatia in care are lipsa de autorizatie, aceasta avand doua camine la Eforie Nord, in urma controlului din prima zi de verificari efectuate in urma scandalului la nivel national in ceea…

- Noua descoperire cutremuratoate in cazul batranilor abuzați din Ilfov. 11 persoane varstnice au fost ascunse de frica controalelor. Luni seara, polițiștii ilfoveni i-au depistat pe batrani, unii dintre ei cu dizabilitați, in Tunari, intr-un imobil in construcție. „In urma unei sesizari a reprezentanților…

- ■ s-au constituit trei comisii mixte formate din reprezentanții instituțiilor cu drept de control in domeniul asistenței sociale ■ acestea au inceput verificarie in cele 63 de centre din județ ■ Urmare a scandalului monstru aparut ca urmare a descinderilor DIICOT in „Azilele groazei“ din Voluntari și…

- Premierul Romaniei cere schimbari legislative privind funcționarea azilelor, dupa ancheta DIICOT care a scos la iveala ca 98 de batrani din astfel de centre au fost infometate, batute și au ramas fara pensii sau apartamente.

- Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile. Intalnirea este programata la ora 14:00, conform agendei premierului, iar la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- „Sunt multe instituții care, in mod clar, nu și-au facut treaba pana acum. Și nu de ieri, de alaltaieri, deși rolul lor era tocmai acela de a verifica respectarea condițiilor legale”, spune ministrul justiției Alina Gorghiu despre azilele in care varstnic

- Ministrul Muncii susține ca va solicita o informare de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecție Copilului Ilfov privind verificarile facute lunar la cele trei centre de ingrijit batrani. Budai a precizat ca a pus la dispoziția procurorilor toate probele in dosar.