Căminele de bătrâni vor deveni întreprinderi sociale Dupa numeroasele scandaluri din azilele de batrani, statul schimba foaia și vrea sa transforme caminele de batrani, din afaceri cu profit, in intreprinderi sociale. Astfel, administrațiile azilelor de batrani vor fi obligate sa reinvesteasca 90% din profit. Ministerul Muncii vrea sa schimbe legea pentru cei care administreaza caminele de batrani prin intermediul unor societați comerciale cu scop lucrativ. Modificarile legislative au fost puse deja in dezbatere publica, in perioada 8-17 septembrie 2023, și prevad, intre altele, introducerea obligativitații pentru administratorii de azile de a reinvesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi ocupatii urmeaza sa fie incluse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR), potrivit unui proiect aflat in dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Cele trei noi ocupații care vor fi recunoscute oficial sunt urmatoarele: scafandru de mare adancime, cod COR 754110;…

- In noua legislație din domeniul asistenței sociale, prezentata in prima lectura in timpul ședinței de Guvern de vineri, este prevazuta introducerea conceptului de „client misterios”. In baza constatarilor vor fi inițiate controalele in teren ale inspectorilor, noteaza Mediafax.Ministerul Muncii și…

- Legislatia in baza careia functioneaza centrele de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilitati, persoane varstnice dependente si celelalte servicii sociale va fi reformata din temelii. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii, niciun centru nu va mai functiona fara verificari in teren Ministerul…

- Modificarile fiscale propuse de oficiali pentru microintreprinderi vor afecta in special micile afaceri, iar lipsa de predictibilitate a Codului fiscal ar putea impinge investitorii catre alte piețe.

- Romania urca in clasamentul global al celor mai atractive locuri pentru servicii off-shore pana pe locul 30. In Europa, a avansat pe pozitia 10, anunța Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Romania ocupa anul acesta locul 10 in Europa si locul 30 in lume in topul celor mai atractive locuri pentru…

- Dan Matei Agathon s-a stins la 74 de ani! Dan Matei Agathon Dan este un fost deputat roman in legislatura 1992-1996, ales in județul Bacau pe listele partidului PDSR. A fost ministru al Turismului de doua ori, in perioada 1992 – 1996 și 2000- 2003. Dan Matei Agathon a fost secretar general și purtator…

- Afacerile cu azile de batrani sunt unele dintre cele mai profitabile din Romania. O arata un studiu realizat de o firma de consultanța, pe baza datelor statistice colectate de la Ministerul Finantelor si Registrul Comertului.

- Afacerile cu caminele de batrani au explodat si se vor tripla in urmatorii 5 ani. Datele statistice arata ca afacerile firmelor cu cod CAEN 8730 (activitati ale caminelor de batrani și ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure) au trecut in 2022 de pragul de 200 de…