Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana cazata la caminul de batrani din Galati in care s-a declarat focar de Covid-19 a murit. Pana acum, 8 persoane din institutia privata au murit din cauza virusului, in timp ce alti 90 de oameni, pacienti si angajati, sunt infectati, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor Directiei…

- Un numar de 23 de persoane internate intr-un complex de servicii pentru varstnici din Orastie, care apartine de primarie, dar si cinci angajati, au fost depistati cu coronavirus, in timp ce pentru alti doi batrani se asteapta rezultatul testului. Cei infectati vor fi tratati unii la spitalul din…

- Camin de batrani din Oraștie, afectat de COVID-19 Foto: Arhiva. 25 de persoane internate într-un camin de batrâni din Orastie, dar si 5 angajati, au fost depistati cu COVID-19, transmite Radio Cluj. Potrivit medicului sef al DSP Hunedoara, Cecilia Birau, doi dintre batrânii…

- Oraștie: 25 de persoane dintr-un camin de batrani, confirmate cu Covid-19 Foto: Arhiva. Spitalul Județean de Urgența Deva iese astazi din carantina. Ieri a avut loc dezinfectia generala, iar conducerea militara a unitații a dispus masurile de reorganizare necesare. Medicii din spital vor…

- Un nou camin de batrani din Romania este focar de infecție, in județul Hunedoara, la Oraștie. Dintre 30 de batrani internați, pentru 21, testele de Covid-19 au ieșit pozitive, iar cinci ingrijitori sunt bolnavi.

- Primaria sectorului 1 a facut testarea in randul a 100-120 de voluntari și angajați care distribuie alimente pentru cei din sector. Este prima testare in masa efectuata de vreo primarie din Romania, chiar daca s-a efectuat in randul propriilor angajați și a...

- “Sindromul Stockholm” - descrie comportamentul unei victime rapite sau captive care, in timp, incepe sa iși simpatizeze rapitorul. Persoanele captive incep prin a se identifica cu rapitorii, ca un mecanism defensiv, din teama de violența. Micile semne de bunatate venite din partea rapitorului sunt amplificate,…