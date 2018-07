Căminele culturale din satele Boz și Brănișca se modernizează Doua camine culturale din satele hunedorene Boz și Branișca vor fi supuse unor ample lucrari de modernizare. Deocamdata totul se afla la faza intocmirii documentațiilor a caror valoare a fost stabilita la suma de 52.896 de lei. Caminul cultural din satul Branișca este o cladire care a fost construita in anul 1958, avand o suprafața construita de 491 metri patrați, in timp ce caminul cultural din satul Boz a fost construit in anuș 1959 și este in suprafața de 506,50 metri Banii pentru realizarea lucrarilor de modernizare și dotare a celor doua camine culturale ar urma sa vina prin… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

