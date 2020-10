Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 498 de pacienți critici cu coronavirus erau internați in secțiile de terapie intensiva. In luna iulie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spunea ca in Romania sunt circa 2.000 de paturi la terapie intensiva, dintre care 840 sunt complet utilate. In prezent, nu avem date publice despre procentul…

- Un grup al pasionaților de mountain-bike și mișcare in aer liber din Alba Iulia s-a organizat recent intr-un ONG dedicat sportului pe doua roți. Biciclim Alba iși propune, printre altele, creșterea comunitații bicicliștilor, sprijinirea și incurajarea practicarii acestui sport, amplasarea de suporturi…

- CARAS-SEVERIN – Recent, la actiunea „Dar din Dar“ desfasurata in judet, voluntarii l-au intalnit pe Iliuta, un baietel din Ohaba Matnic, comuna Copacele, un copil cu probleme de vedere si care nu avea ochelari. Voluntarii s-au gandit ca lucrurile nu pot ramane asa si s-au mobilizat rapid pentru a gasi…

- O parte dintre noile achizitii ale „Leilor din Banat” s-au prezenta astazi in fata jurnalistilor, in conditiile in care inca exista multe necunoscute legate de editia 2020-21 a sezonului de baschet si nu numai. SCM Timisoara nu sta pe roze nici acum la capitolul financiar, iar sperantele sunt ca situatia…

- SCM Timisoara a facut azi primul antrenament in sala „Constantin Jude” de la inceputul pandemiei de coronavirus. „Leii din Banat” au facut cu aceasta ocazie si o donatie caritabila pentru micuta Daria, o fetita nascuta cu o afectiune grava. „Leii” au intrat pentru prima data in sala dupa ce au efectuat…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a anunțat finalizarea amenajarii unui centru de imagistica tip RMN, spațiul fiind gandit in așa fel incat sa fie cat mai placut celor mici. „Ce ne dorim toți pentru micuții pe care ii avem? Cu siguranța in primul rand sanatate!…

- Desi relativ nou infiintata, asociatia "Prahova in Acțiune" a devenit o prezența notabila in comunitatea locala și județeana, iar acest lucru se datoreaza numarului mare de inițiative propuse și derulate de membri sai.

- Intervenție de urgența a pompierilor militari carașeni din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița pentru salvarea unei persoane cazute in fantana, in localitatea Tarnova. Din pacate, victima, o femeie in varsta de aproximativ 80 de ani, a murit. „Din primele informații de la fața locului, se pare…