Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a explicat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, ca cei 11 batrani bolnavi ascunsi intr-o casa in constructie din Tunari traiau in conditii ce ii puneau in pericol."Noi am fost sesizati de colegii de la Inspectoratul Judetean de Politie…

- Dupa scandalul azilurilor de groaza din Voluntari și Afumați, autoritațile au demarat anchete in toate centrele de ingrijire batrani din București și de pe langa Capitala. Din pacate, descoperirea recenta nu este imbucuratoare, caci alți 11 varstnici au fost gasiți intr-o casa aflata in construcție,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat ca cei 11 batrani care au fost ascunși intr-un imobil din Tunari, aflat in construcție, pentru a nu fi gasiți de autoritați, traiau in condiții in care viața le era pusa intr-un real pericol.

- Unsprezece persoane varstice, vulnerabile, dintre care unele cu dizabilitati, au fost gasite luni seara de politistii din județul Ilfov intr-o cladire in constructie din localitatea Tunari, informeaza un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov si ISU BIF. Oamenii ar fi fost…

- Tragedie intr-un camin de batrani din Milano. Șase persoane și-au pierdut viața și alte 81 au fost ranite in urma unui incendiu izbuncit intr-una dintre camerele centrului. Doua persoane sunt in stare grava din cauza intoxicației cu fum. Sunt detalii cu puternic impact emoțional!

- In cursul zilei de ieri, 10 mai 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu-Mureș au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara, in Targu-Mureș, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat. Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. In fapt, Poliția municipiului…

- Polițiștii din Ilfov au prins in flagrant trei barbați in timp ce demontau o schela metalica amplasata pe o cladire aflata in construcție din localitatea Tunari. Un tanar de 22 de ani a fost arestat pentru ca ar fi incercat sa vanda unei societați comerciale schela, deși aceasta nu-i aparținea, informeaza…

- "La data 22 aprilie, in jurul orei 20,36, politistii orasului Otopeni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca mai multe persoane sustrag schela metalica montata la un imobil aflat in constructie din localitatea Tunari. In cel mai scurt timp, politistii din Otopeni s-au deplasat la…