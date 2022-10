Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit duminica, dupa ce un bolovan a cazut pe masina pe care acesta o conducea. Piatra cu diametrul de 40-50 de cm s-a desprins de pe versant in Defileul Jiului, in localitatea Bumbesti-Jiu, judetul Gorj. In urma accidentului traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Alin Șerbanescu,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca, incepand cu data de 29 septembrie 2022 (ora 00:00) și pana la data de 8 octombrie 2022 (orele 23.59), autoritațile cehe vor reintroduce temporar controale in punctele…

- In cadrul exercitiului "Marasesti 22.2 planificat in perioada 10 octombrie ndash; 21 octombrie in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag, judetul Tulcea, incepand cu ziua de 4 octombrie se realizeaza dislocarea fortelor si mijloacelor tehnice din cazarmile de dispunere in poligon.Potrivit…

- Ion Radoescu din satul Vacarea, județul Gorj, nu a putut sa dea curs invitației de a se prezenta la sediul Direcției de Evidența a Persoanelor pentru a-și schimba actul de identitate, acesta fiind inmormantat in cimitirul din sat, potrivit adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile au facut, joi, un nou control la Sintesti, judetul Ilfov, fiind vizate persoane fizice si firme care se ocupa de colectarea deseurilor si transportul deseurilor. Au fost oprite zeci de masini si au fost verificate zeci de firme, fiind aplicate amenzi in valoare de 450.000 de lei. S-a…

- Trei romani au murit și noua au fost raniți grav intr-un accident brutal al unui autocar romanesc, pe șoseaua Veliko Tarnovo-Ruse. Tragedia sangeroasa a avut loc in jurul orei 1:30, pe 6 august, in tronsonul dintre satele Kutsina și Polikraishte, relateaza portalul de știri Trud.Autocarul venea de la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea D iacute;n, s a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1000 hectare de padure. Autoritatile cehe…