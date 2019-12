Stiri pe aceeasi tema

- S-au incheiat lucrarile la caminul cultural din Lenauheim. Dupa ample lucrari care au presupus atat proceduri obligatorii, cat si executia in sine... The post Camin cultural „boboc” la Lenauheim appeared first on Renasterea banateana .

- Maine dis-de-dimineața, echipa proiectului cultural “Camine in miscare” ii invita pe cei interesati intr-o așa-zisa excursie de (re)cunoaștere prin Banat, in satele din județul Timiș situate la granița cu Serbia, ca sa arate The post Excursie de (re)cunoastere printr-un Banat al culturii appeared first…

- Infecțiile nosocomiale cu bacterii periculoase sunt prezente in multe din unitațile sanitare și pun in pericol sanatatea și chiar viața pacienților... The post In unele unitați medicale din Timiș lipsesc substanțele care distrug microbii appeared first on Renasterea banateana .

- Oseminte umane vechi, care par a proveni de la mai multe persoane, au fost gasite de o echipa de muncitori care lucreaza la construcția noului camin cultural din satul Babeni, comuna Topliceni. Ramașițele urmeaza sa fie expertizate de specialiști pentru a afla vechimea si originea acestora. Localnicii…

- Investițiile – necesare, de altfel – facute dupa Revoluție in infrastructura rurala din Timiș au fost insoțite, in dese randuri, de veritabile tunuri date de celebrii baieți deștepți. Nu aia din energie, ci alții, dar la fel de “energici” in aspirarea banilor publici. The post Intr-o comuna din Timiș…

- Una dintre problemele evidențiate de evenimentele din ultima perioada este cea a copiilor nevoiți sa se urce in mașinile unor necunoscuți in drumul spre sau de la școala. Primejdia autostopului a fost dovedita de evenimentele tragice de la Caracal și ... The post Autostop pe drumul spre școala. Cum…

- Nereguli au fost depistate și in ceea ce privește unitațile alimentare, una din cinci fiind sancționata de echipa de control. Medicii-inspectori... The post Risc de imbolnavire in unele unitati de cazare, de alimentatie sau cabinete medicale din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- In comuna Pișchia se afla in derulare mai multe obiective de investiții. Conform viceprimarului Gheorghe Jurj, continua lucrarile de asfaltare a șapte kilometri de strazi, respectiv in satele aparținatoare Murani și ... The post Strazi asfaltate, dispensar reabilitat și noi cladiri pentru gradinițe,…