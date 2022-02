Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea Camillei a existat o alta amanta regala faimoasa care, culmea, se inrudeste direct cu actuala Ducesa de Cornwall. Numele ei este Alice Keppel, faimoasa amanta a Regelui Edward al VII-lea, fiul cel mare al legendarei Reginei Victoria.

- Coordonatorii campaniilor de combatere a pandemiei de COVID-19 din Marea Britanie, jucatoarea de tenis Emma Raducanu si ducesa Camilla - sotia printului mostenitor Charles - au fost decorati vineri de regina Elisabeta a II-a, iar pe lista personalitatilor recompensate de Anul Nou de suverana acestei…

- Prințul Charles și ducesa de Cornwall, Camilla, vor petrece Craciunul cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Windsor, dupa ce suverana a decis sa nu calatoreasca la reședința ei din Sandringham, așa cum o face intotdeauna in acest moment, a informat un purtator de cuvant al moștenitorului coroanei britanice.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este așteptata sa transmita un mesaj de Craciun foarte personal in acest an, in primul Craciun de la moartea soțului ei, Prințul Philip, relateaza BBC News și metro.co.uk . Mesajul anual a fost inregistrat saptamana trecuta, inainte de decizia Reginei de a ramane…