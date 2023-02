Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul face victime, in continuare, de aceasta data la Palatul Buckingham. Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, a fost testata pozitiv. Familia Regala a transmis un comunicat despre starea sa de sanatate.

- Londonezii sunt de parere ca fiul Regelui Charles al Marii Britanii a mers prea departe in a impartași detalii intime și private in noua sa carte. Dupa ce „Spare” a fost lansat mai devreme in Spania joi (5 ianuarie), ziarele au impartașit detalii din publicație, inclusiv cum Harry și fratele sau William…

- Regina consoarta Camilla, sotia regelui Charles al III-lea, a decis sa renunte la traditia „doamnelor de onoare” („ladies-in-waiting” in engleza), au relatat BBC și News.ro, preluate de Hotnews. Aceste femei, care provin de obicei din medii aristocratice, o insotesc pe regina zilnic, din Evul Mediu.…

- Lady Susan Hussey, in varsta de 83 de ani, nasa printului William si consilier al casei regale britanice, a demisionat dupa ce a facut comentarii „inacceptabile si profund regretabile” despre rasa si etnia unei femei la o receptie de la Palatul Buckingham, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al…

- Banchetul de stat organizat la Palatul Buckingham a fost primul eveniment de la schimbarea suveranului. Regina Consoarta, Camilla, a surprins pe toata lumea cu apariția ei. Nu ținuta a fost punctul forte al acesteia, ci bijuteria spectaculoasa pe care a purtat-o, noteaza click.ro. De-a lungul timpului,…